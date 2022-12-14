Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) katıldığı Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig 2. yarı müsabakalarında şampiyon oldu. Müsabakada 164 gol atıp 6 gol yiyen Nilüfer ekibi bir rekora da imza attı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) katıldığı Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig 2. yarı müsabakalarında şampiyon oldu. Müsabakada 164 gol atıp 6 gol yiyen Nilüfer ekibi bir rekora da imza attı.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) elde ettiği başarılarla yenisini ekledi. Konya’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Lig 2. yarı müsabakalarında Nilüfer Belediyesi GESK oynadığı 14 maçı da kazanarak Bursa’ya şampiyonlukla döndü.

Nilüfer Belediyesi GESK, müsabakalarda bir rekora da imza attı. 164 gol atıp sadece 6 gol yiyen Nilüfer ekibi, bir sezonda en çok gol atıp en az gol yiyen takım oldu. Müsabakada gol krallığında ilk 5 sırayı Nilüfer Belediye GESK sporcuları aldı. Hamdi Aydemir 46 gol atarak gol kralı olurken, İbrahim Yıldız 20, Mahir Kazan, Serkan Dayanağaç ve Fırat Söker 19’ar golle takımın başarısına katkı sağladı.