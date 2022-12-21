Nilüfer Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) 9 alt endekste yapılan araştırmalar sonucu belirlediği İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2021 sıralamasında, bu yıl da ilk 10 içinde yer aldı. 160 ilçe belediyesinin değerlendirildiği araştırmada Nilüfer Belediyesi, ’Yeşil Bölge’de yer alan ’Çok Yüksek İnsani Gelişme’ kategorisinde bu yıl 9. sırada yer aldı.

Nilüfer Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) 9 alt endekste yapılan araştırmalar sonucu belirlediği İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2021 sıralamasında, bu yıl da ilk 10 içinde yer aldı. 160 ilçe belediyesinin değerlendirildiği araştırmada Nilüfer Belediyesi, ’Yeşil Bölge’de yer alan ’Çok Yüksek İnsani Gelişme’ kategorisinde bu yıl 9. sırada yer aldı.

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV), insani gelişmeyi desteklemek üzere 2016 yılından bu yana hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2021 (İGE-İ) raporu sonuçlandı. Yeşil bölge olarak adlandırılan Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisinde bu yıl da, hizmet anlayışı ve projeleri sayesinde Bursa’dan sadece Nilüfer Belediyesi yer aldı. Nilüfer Belediyesi, Yönetişim ve saydamlık, sosyal çevreye, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal hayat, çevresel performans, ulaşım ve erişilebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği alt endekslerinin yanı sıra üç ana endeks, 81 gösterge, 121 değişken ve ’Gizli vatandaş’ çalışması ile belediyelere yapılan 3 bin 800’ün üzerinde başvurunun sonuçlarından oluşan İGE-İ raporunda, 2016’dan bu yana olduğu gibi yine ilk 10 belediye içinde kendine yer buldu.

32 şehirden nüfusu 150 bin üzerinde olan ilçe belediyeleri ile üç büyük ilin bütün ilçelerinden toplam 160 yerel yönetimin değerlendirmeye alındığı İGE-İ 2021 raporunun sonuçları, İNGEV tarafından çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Nilüfer Belediyesi, toplam 40 belediyenin seçildiği Yeşil Bölge olan “Çok Yüksek İnsani Gelişme” kategorisinde Kadıköy, Çankaya, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Üsküdar, Karşıyaka ve Maltepe belediyelerinin ardından 9. sırada yer aldı. İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreninde, Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisinde yer alan ilk 10 belediye başkanına da söz verildi. İGE-İ endeksinin bir yıllık yoğun, kaliteli ve objektif çalışmalar sonucu oluşturulduğuna dikkat çeken Vural Çakır, temel misyonlarının insani gelişmenin savunuculuğunu yapmak, araştırma bazlı sosyal politikalar önermek ve uygulama programlarıyla yerel yönetimlere fiilen destek vermek olduğunu belirtti. İnsani gelişmenin, yerelden yaygınlaşacağını vurgulayan Çakır, ilçe belediyelerindeki aktivitelerin bu noktada önemli rolü olduğunun altını çizdi.

İGE-İ araştırmasının akademik koordinatörü Prof. Dr. Murat Şeker de, raporun hazırlanmasında uygulanan veri seti hakkında detaylı bilgi verdi. Birleşmiş Milletler’in bütün ülkeleri içine alan insani gelişme endeksi göstergelerini dikkate alarak, bunu mikro ölçeğe indirgediklerini belirten Şeker, 17 maddelik sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla da ilişkilendirdiklerini ifade etti. Bu yılki analizlere bakıldığında ilçe düzeyindeki insani gelişmenin önünde sosyal çevreye, çevresel performans ve ekonomik durum alanları olmak üzere üç ana engelin dikkat çektiğini söyleyen Prof. Dr. Şeker, insani gelişmenin gerçekleşebilmesi ve iyileşmelerin yaşanması için yerel yönetimlere her zamankinden daha fazla sorumluluk düştüğünü sözlerine ekledi.

Çevrimiçi ödül töreninde söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, İGE-İ raporuyla yerel yönetimlerin, artı ve eksi yönleriyle yüzleşme imkanı bulduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Gizli vatandaş çalışması ile belirlendiği için güvenilirliğinden kuşku duymadığımız bu sıralamada Nilüfer Belediyesi, bu yıl Çok Yüksek İnsani Gelişme listesinde 9. sırada yer alıyor. Nilüfer Belediyesi olarak belediyecilik anlayışımız, yönetişim ve şeffaflık, sosyal belediyecilik, halk sağlığı, çevre sağlığı gibi konularda tavrımız değişmiyor. Yeni nesil belediyecilik anlayışımızdan taviz vermiyoruz” dedi.

Çocuk ve gençlerin hayata hazırlanmasında fırsat eşitliği sağlama yönünde çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “ Zamanın ruhunu yakalamak ve çocuklarımızı bu çağın gerektirdiği donanımlarla hayata hazırlamak için çabalıyoruz. Bu anlayışla da devam edeceğiz. Bugün Nilüfer Bursa’da nüfusu en hızlı artan ilçedir ve en çok da kent içinden diğer ilçelerden nüfus alır. Yani Bursa’da herkesin yaşamak istediği yer Nilüfer’dir. Bunu sağlamak kolay olmadı. Ben bu kente emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ödül töreninde, Yeşil Bölge’de yer alan ilk 10 belediye başkanı ile alt bölgelerden Yeşil Bölge’ye sıçrama yapan belediye başkanları da çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.