Deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkânlarını seferber eden Nilüfer Belediyesi, Hatay Samandağ’da aşevi kurdu. Hatay’da çadırkent kurmak için de harekete geçen Nilüfer Belediyesi, deprem bölgesinden Bursa’ya gelen afetzedelere de hem barınacakları yer buluyor, hem de ihtiyaçları için destekte bulunuyor.

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkânlarını seferber eden Nilüfer Belediyesi, Hatay Samandağ’da aşevi kurdu. Hatay’da çadırkent kurmak için de harekete geçen Nilüfer Belediyesi, deprem bölgesinden Bursa’ya gelen afetzedelere de hem barınacakları yer buluyor, hem de ihtiyaçları için destekte bulunuyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bütün Türkiye’de olduğu gibi Nilüfer’de de yapılan yardımlar her geçen gün ihtiyaçlara göre genişletilerek sürdürülüyor. Bölgeye şimdiye kadar 200’ü aşkın yardım malzemesi taşıyan tır gönderen Nilüfer Belediyesi, en acil ihtiyaç olan yemek konusunda da bir çalışma başlattı. Hafta sonunda Hatay’ın Samandağ ilçesinde aşevi kuruldu. 5 aşçı, 6 kurulum ekibi, kaynakçı, elektrikçi ve su tesisatçısıyla birlikte hizmet veren aşevinde sabahları sıcak çorba, öğlen ve akşamları da sıcak yemek dağıtımına başlandı. Atatürk Sahil Parkı’ndaki aşevine gelenlerden isteyenler yemeklerini orada yiyor, isteyenler de kaplarla evlerine götürebiliyor. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Mehmet Temirtaş da aşevinin çalışmalarına katıldı.

Bölgeye geçen hafta gönderilen Nilüfer Belediyesi’nin gönüllü çalışanları ile sağlık ekibi de afetzedelere destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yine Hatay Samandağ’da kısa sürede bir çadırkent kurmak için de hazırlıklarını yapıyor. Bölgede ilk etapta üç sahra çadırı kuruldu, 10 adet de konteyner gönderildi. Bölgeye ilk etapta toplam 60 konteyner göndermeyi planlayan Nilüfer Belediyesi, 150 çadırı da kısa sürede kurarak depremzedeleri yerleştirecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca yardımseverlerin de desteğiyle bin adet yatak, nevresim, battaniye, çok sayıda soba, su tankeri, bin adet musluklu bidon, odun, dezenfektan malzemesi gibi ihtiyaçları da bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Herkes deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için canla başla çalışırken Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi’nin kursiyer kadınları ve öğretmenleri de yaralara merhem olabilmek için dikiş makinalarının başına geçti. NİLSEM kursiyerleri deprem bölgesine gönderilmek için şimdiye kadar 150 nevresim takımı ve battaniye dikti. Kursiyerler ihtiyaç oldukça çalışmalarını sürdürecek.

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ederken, Bursa’ya gelen depremzedelere destek için de Nilüfer Belediyesi imkânları seferber etti. Yardımseverlerle birlikte Bursa’ya gelen depremzedeler için barınacakları ev bulmak amacıyla “Evim evin olsun” kampanyası başlatan Nilüfer Belediyesi yaklaşık 50 aileyi evlere yerleştirdi ve bu ailelerin ihtiyaçlarını karşıladı. “Evim Evin olsun” kampanyası için başvurular www.nilufer.bel.tr/evimevinolsun bağlantısı üzerinden devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi Bursa’ya gelen depremzedelerin maddi ihtiyaçlarının yanı sıra, psikolojik olarak da yanlarında olmaya çalışıyor. Bu gayeyle belediye bünyesindeki psikologlar isteyen afetzedelere psikolojik destek verecek. Bu destekten yararlanmak isteyenler 4441603 numaralı telefondan kayıt yaptırabilir.

Depremzedelere yardım etmek isteyen Bursalıların yardımları Üçevler Spor Tesisleri’ndeki alanda toplanmaya devam ediliyor. Bursa’ya gelen afetzedeler giysi ve erzak ihtiyaçlarını yine Üçevler Spor Tesisleri’ndeki merkezden karşılayabiliyor.