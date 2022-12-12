Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. hafta karşılaşmasında rakibi Akhisar Demirspor’u 1-0 yenerek haftayı galibiyet ile kapattı.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü (FSK), Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. hafta karşılaşmasında rakibi Akhisar Demirspor’u 1-0 yenerek haftayı galibiyet ile kapattı.

Nilüfer Belediye FSK, ligde puanı bulunmayan rakibi Akhisar Demirspor’u, İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda konuk etti. Maçın ilk yarısı, Nilüferli futbolcuların yoğun baskısı ile başladı. Nilüfer ekibi ilk yarı yakaladığı mutlak gol pozisyonlarından yararlanamazken, İnegöl ekibinin de bir pozisyonu direkten döndü.

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Nilüfer Belediye FSK, aradığı golü 65. dakikada Veli’nin kafa vuruşu ile buldu. Golden sonra da orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın son bölümünde rakip Akhisar Demirspor, baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Karşılaşmanın son bölümünde ev sahibi ekip, Nilüferli Serkan’ın düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Nilüfer Belediye FSK kaptanı Onur, topu üstten auta atınca, maç 1-0 sona erdi.