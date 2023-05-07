Nilüfer Belediyesi, iki özel sergiyi Bursalı sanatseverlerle buluşturdu. Nâzım Hikmet Kültürevi, Türkiye’de soyut resmin temsilcilerinden Ferruh Başağa ve genç kuşak disiplinlerarası sanatçı Defne Tesal’ın çalışmalarının yer aldığı “Böyle Rüyadaymış Gibi” adlı sergiye ev sahipliği yaparken, 21 sanatçının çalışmalarını bir araya getiren “İstikrarlı Hayaller” sergisi de Meteor Balat Kültürevi’nde açıldı.

Nilüfer’i, düzenlediği etkinliklerle Bursa’da kültür sanatın merkezi haline getiren Nilüfer Belediyesi, iki çok özel sergiyi, iki farklı mekânda sanatseverlerle buluşturdu. Türkiye’de soyut resmin temsilcilerinden Ferruh Başağa ve genç kuşak disiplinlerarası sanatçı Defne Tesal’ın çalışmalarını bir araya getiren “Böyle Rüyadaymış Gibi” adlı sergi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluşurken, Yekhan Pınarlıgil fikrinden yola çıkarak hazırlanan ve 21 sanatçının çalışmalarını bir araya getiren “İstikrarlı Hayaller” sergisi de Meteor Balat Kültürevi’nde açıldı.

“Böyle Rüyadaymış Gibi” sergisinin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Defne Tesal, Yekhan Pınarlıgil ve küratör Derya Yücel de katıldı. İlk günden Bursalı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sergiler, beğeniyle izlendi. Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanatın farklı alanlarında olduğu gibi sergileriyle de Bursa’da fark oluşturduğunu vurguladı. Bahar sanatın ritmini yakalayan, farklı kuşakları cesur temalar altında buluşturan birbirinden renkli sergilerle karşıladıklarını belirten Başkan Turgay Erdem, “Her 2 sergiye verilen isimler bugünlerde içinde olduğumuz ruh halimizi anlatıyor adeta. Evet böyle kötü bir rüyadaymış gibiyiz, bir kabustan uyanmak için çabalıyor istikrarlı hayallere tutunuyoruz, dört gözle baharı bekliyoruz. Doğanın döngüsüne ayak uydurup, değişmek, dönüşmek için yeni başlangıçlarda baharla kucaklaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Her iki serginin de birbiriyle ilişkili olduğunu söyleyen “Böyle Rüyadaymış Gibi” sergisinin küratörü Derya Yücel de, “Sergiler, değişim üzerine düşünmemize ve son yüz yılın karşılaştırmasını bizlere sunuyor” dedi.

“Böyle Rüyadaymış Gibi” sergisi Ferruh Başağa ve Defne Tesal’ın soyutlamaya yönelik tasarlama ve icat etme süreçlerini karşılaştırıyor, jenerasyonlar arası farklılıkların ve kesişmelerin izini sürüyor. Adını Gaye Su Akyol’un “İstikrarlı Hayal Hakikattir” şarkısından alan “İstikrarlı Hayaller” sergisinde de, Aras Seddigh, Aylin Zaptçıoğlu, Bawer Doğanay, Bora Aşık, Çınar Eslek, Doğu Özgün, Duygu Deniz Bilgin, Erol Eskici, Gökçen Cabadan, Güçlü Öztekin, İhsan Oturmak, Meltem Şahin, Merve Morkoç, Mısra Balkan, Murat Balcı, Nazım Ünal Yılmaz, Nur Özkaya, Onur Gülfidan, Rafet Arslan, Sinan Tuncay ve Tayfun Gülnar’ın eserleri yer alıyor. Yekhan Pınarlıgil fikrinden yola çıkarak hazırlanan ve 21 sanatçının 100’den fazla çalışmasını bir araya getiren “İstikrarlı Hayaller” sergisi izleyenlere, eser sahiplerinin hayal kurma stratejilerini anlatıyor. Çok boyutlu eserler, haritalanarak gerçek ile hayal gücünün kesişiminde buluşuyor.

Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki “Böyle Rüyadaymış Gibi” ve Meteor Balat Kültürevi’ndeki “İstikrarlı Hayaller” sergileri, 10 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.