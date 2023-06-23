Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hizmet binalarını gezerek, çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Nilüfer Belediyesi ailesinde bayram sevinci erken başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Nilüfer Belediyesi ailesi geleneksel bayramlaşmada buluştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte bütün hizmet binalarını gezerek, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Ek Hizmet Binası başta olmak üzere 27 müdürlüğü ziyaret eden Başkan Turgay Erdem, çalışanlarla tek tek görüşerek onların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Personele çikolata ikramında bulunan Başkan Turgay Erdem, herkesin ailesi ve sevdikleriyle geçireceği, güzel bir bayram olmasını diledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere bayram süresince sahada çalışacak personele de kolaylıklar diledi.