Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalar yapan Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi’nin kadınlara yönelik düzenlediği el sanatları kursları, yeni dönemde kapılarını açtı. Kasım ayının son haftasında başlayan kurslarda, kadınlar ev tekstili, takı yapımı ve hasır sepet örücülüğü gibi branşlarda eğitim alıyor.
Nilüfer Belediyesi’nin kadınların sosyal ve kültürel gelişimine destek olmak amacıyla düzenlediği el sanatları kurslarında yeni eğitim dönemi başladı. Kursların ilk döneminde 6 farklı branşta eğitim verilecek.
Nilüfer Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen Nilüfer Sürekli Eğitim Merkezi (NİLSEM) kurslarında kadınlar; giyim, ev tekstili, takı yapımı, hasır sepet örücülüğü, el örgüsü ve gümüş kazaziye alanlarında uzman eğitmenlerden ders alıyor.
Eğitimler, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl mahallelerinde bulunan merkezlerde gerçekleştiriliyor. Kasım ayının son haftasında başlayan NİLSEM kurslarının ilk dönemi 31 Aralık’ta sona erecek. Ocak ayında başlayacak