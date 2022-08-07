Nilüfer Belediyesinin hayata geçirdiği akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit’te abone sayısı 40 bini aşarken, istasyon sayısı da 34’e ulaştı. Ulaşımda yüksek ücretin yaşandığı günümüzde uygun ücret tarifesi nedeniyle de tercih edilen Nilespit’te kiralama sayısı ise 205 bini aştı.

Nilüfer Belediyesinin hayata geçirdiği akıllı bisiklet kiralama sistemi Nilespit’te abone sayısı 40 bini aşarken, istasyon sayısı da 34’e ulaştı. Ulaşımda yüksek ücretin yaşandığı günümüzde uygun ücret tarifesi nedeniyle de tercih edilen Nilespit’te kiralama sayısı ise 205 bini aştı.

Sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre için halkı bisiklet kullanmaya teşvik eden Nilüfer Belediyesinin uygulamaya koyduğu akıllı bisiklet kiralama sistemi “Nilespit”e ilgi artıyor. Nilüfer Belediyesi, cep telefonlarında kullanılabilen Nilespit uygulamasıyla akıllı bisiklete ulaşımı kolay hale getirirken, bir yandan da hizmet ağını genişletiyor. Toplam bisiklet yolu uzunluğu 167 kilometreyi aşan Nilüfer’de Nilespit uygulamasında 43 binin üzerinde aboneye ulaşıldı. Belediye, Nilespit istasyon sayısını da 34’e çıkardı. Kiralama sayısı toplam 205 bini aşan proje çerçevesinde bu yıl Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü içerisine 4 noktada 9 parklı istasyon kuran Nilüfer Belediyesi, özellikle üniversite öğrencilerine ulaşımda uygun fiyata bir ulaşım kolaylığı sundu. Fethiye Mahallesi’nde muhtarlık önü ve Çamlık Park/ta da 9 parklı iki istasyon oluşturulurken, 23 Nisan Mahallesi 245. Sokak’ta bulunan istasyon aynı mahallede Köroğlu Caddesi’ne taşınarak daha işlevsel hale getirildi.

Nilespit’i kullanmak isteyenler, “Nilespit Abone Masası”ndan, http://nilespit.com internet sitesinden, “Nilespit” isimli cep telefonu uygulamasından ve istasyonlarda bulunan kiosklardan abonelik işlemini gerçekleştirdikten sonra hizmetten yararlanabiliyor. Abonelik işlemlerini tamamlayanlar günlük ilk kullanımda 30 dakikası ücretsiz olmak üzere her bir saat için 2 TL kira bedeli karşılığında Nilespit’i kullanabiliyor. Nilespit cep telefonu uygulamasıyla üye olmak isteyenler. abone masalarına gelmeden cep telefonlarına uygulamayı indirerek üye olup. cep telefonlarını bisikletin bağlı olduğu park üzerinde bulunan QR kodu okutarak kiralayabiliyor. Aboneler ayrıca Nilespit cep telefonu uygulamasıyla hesaplarına kredi yükleyip arıza ve sorunlarıyla ilgili mesajları da iletebiliyor.