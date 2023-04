Tokat’ın Niksar ilçesinde yarım asırdan bu yana her Ramazan ayında Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesinde okunan mukabele geleneği yapılan hatim duası ile sona erdi.

Melik Ahmet Danişmend Gazi Türbesinde Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ında katıldığı duanın ardından 8. Mukabele programı sona erdi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan mukabele programına her yıl katılımın daha fazla olduğunu belirterek; “Yarım asırdan bu yana bu geleneğimiz devam ediyor. Her yıl Niksar Melikgazi Kabristanlığımızda geleneksel hale getirdiğimiz mukabele programının Kadir gecemizle birlikte bu yıl 8.’sini tamamladık. Her yıl katılımın daha fazla olduğu mukabele programının son gününde annelerimiz ve hanım kardeşlerimizle bir araya geldik. Ramazan ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde Rabbim yapılan ibadetleri dergahı izzetinde kabul eylesin. 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemiz mübarek olsun” dedi.