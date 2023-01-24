Proje yürütücülüğünü İlbank’ın yaptığı, Niksar Belediyesinin proje uygulayıcısı olduğu, Dünya Bankasının Proje finansörü olduğu “İçme Suyu Şebeke Projesi” start alıyor.

Proje yürütücülüğünü İlbank’ın yaptığı, Niksar Belediyesinin proje uygulayıcısı olduğu, Dünya Bankasının Proje finansörü olduğu “İçme Suyu Şebeke Projesi” start alıyor.

Sürdürülebilir Şehirler II Programı çerçevesinde yapımı planlanan, Niksar İçme Suyu Şebeke projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Düğün Salonunda yapılan toplantıda proje hakkında bilgiler veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, uzun uğraşlar sonucu içme suyu projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Niksar Su ve Atıksu Projesinin devamı olan Niksar İçme Suyu Şebeke projesi çerçevesinde; “194 Km içme suyu şehir şebekesinin bütünü, 8 Bin 500’e yakın ev bağlantısı gerçekleştirilecek. Bu yıl içerisinde yapım ihalesini tamamlayarak çalışmalara başlamayı ve devamında öncelikli ana arterlerden başlamak üzere üst yapı hizmetleri olan asfalt ile kaldırım çalışmalarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu proje ile birlikte asbest borulardan, döküm borulardan ve pvc borulardan da kurtulacağız. Yapılacak çalışma merkezden dışa doğru olacak. Çalışmanın biran önce bitirilebilmesi için yine tek bir güzergahtan değil, kanalizasyon çalışmasında olduğu gibi farklı alanlardan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemşerilerimizin bu kayıp kaçaktan kaynaklı maliyetleri de aşağı çekeceğiz ve daha sağlıklı su içeceğiz. Su kaynaklarımızı doğru kullanacağız, küresel ısınmadan dolayı suya yapılan yatırımın bütün yatırımlardan daha kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kanalizasyon çalışmalarından dolayı yol, kaldırım gibi yerlerimize geçici tamiratlar yaptık, inşallah içme suyu projemizin tamamlanmasıyla yollarımız kaldırımlarımız sıfır asfalt ve pırıl pırıl şekilde yeniden yapılacak. Niksar’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Bilgilendirme toplantısı sonunda katılımcıların soru ve düşünceleri de ele alınarak cevaplandırıldı.