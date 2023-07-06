Niksar’da 5. geleneksel Ahi Pehlivan Karakucak Güreşleri Festivali gerçekleştirilecek.

Niksar Kaymakamlığı, Kültür Bakanlığı, Spor Toto, Geleneksel Güreşçiler Federasyonu, Tokat Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Niksar Belediyesi’nin katkılarıyla 23 Temmuz Pazar günü Çamiçi Yaylasında geleneksel Ahi Pehlivan Karakucak Güreşleri Festivali gerçekleştirilecek.

“Düzenlenecek olan etkinliğe tüm güreş severler davetlidir”

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan "Bu yıl 5.sini düzenleyeceğimiz geleneksel Ahi Pehlivan Karakucak Güreşleri Festivalini 23 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da Çamiçi Yaylası Er Meydanında gerçekleştireceğiz. Düzenlenecek olan etkinliğe tüm güreş severler davetlidir” diye konuştu.