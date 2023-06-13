Tokat’ın Niksar ilçesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için ilçe merkezindeki mezarlıklarda belediye ekiplerince temizlik hareketi başlattı.

Niksar Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve düzenleme çalışması yaparak mezarlıklardaki çöp ve yabani otlar temizledi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, her bayram öncesi kabristanlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptıklarını belirterek; “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve İtfaiye ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde ilçemizde başta ecdadımızın metfun bulundukları mezarlıklar olmak üzere ilçemizin her noktasında biçim, süpürme ve yıkama faaliyetleri ile mıntıka temizliği çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.