Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Su kaynaklarımızı ve doğal hayatı korumak, gelecek nesillere daha temiz aktarmak adına; Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Su kaynaklarımızı ve doğal hayatı korumak, gelecek nesillere daha temiz aktarmak adına; Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde 8 Milyon 900 Bin Euro maliyetli, çevre dostu ve en özel projelerinden biri olan Atıksu Arıtma Tesisi projesi devam ediyor.

Yapım çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’ın temiz, planlı ve kimlikli bir kent olması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek; “Bu çerçevede Entegre Su Projemiz (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) içerisinde yer alan ve toplam maliyeti 8 Milyon 900 Euro olan Niksar Atıksu Arıtma Tesisi Projemizin yapım çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezine 3 km uzaklıktaki, 3,7 hektar alan içerisinde inşa edilecek Niksar Atıksu Arıtma Tesisi iki yıl içinde tamamlandığında atık sularının doğaya zarar vermeyen bir şehir olacağız. Gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var gücümüzle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Projenin çerçevesinde, 12 bin 147 m3/gün kapasiteli, karbon, azot ve fosfor giderimli, biyolojik atıksu arıtma tesisi ve Çamur Kurutma Tesisi inşaatı bulunmaktadır. Projemiz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Atıksu Arıtma Projesi ile; Dünya’nın gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirilen tesisle birlikte ilçe genelinde ileri düzeyde çevre koruması sağlanacak. Atık suların çevreye verebileceği zararları engelleyen arıtma işlemleri, özellikle Kelkit Havzası için hayati önem taşıyor. Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi’nin faaliyete geçmesi şehrimiz ve bölgemizin çevre korumasına önemli derecede katkı sağlayacak” diye konuştu.