Tokat’ın Niksar ilçesine atanan yeni emniyet müdürü görevine başladı.

Niksar’da bir süredir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Ahmet Yılmaz, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne görevlendirildi.

Yılmaz’dan boşalan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne daha önce Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapan İlhan Tekin atandı.

Tekin, asayiş, huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, Niksar halkına her konuda hizmet vereceklerini ifade etti.

Evli ve iki çocuk babası olan İlhan Tekin daha önce; Kastamonu, Ankara, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı, Kars, Tokat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapmış ayrıca yurt dışında Emniyet Ateşesi olarak görevli bulunmuştu.