Nijerya’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre ülkenin yeni devlet başkanı eski Lagos valisi Bola Ahmed Tinubu oldu.

Nijerya’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarına göre ülkenin yeni devlet başkanı eski Lagos valisi Bola Ahmed Tinubu oldu.

Nijerya’da geçtiğimiz cumartesi yapılan devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçları açıklandı. Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu’nun oyların yüzde 36.6’sını (8.8 milyon oy) alarak ülkenin 5’inci devlet başkanı seçildiği duyuruldu. Halkın Demokratik Partisi’nin (PDP) adayı Atiku Abubakar’ın yüzde 29 ve İşçi Partisi’nin (LP) adayı Peter Obi’nin ise yüzde 25 oy aldığı belirtildi. Resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Tinubu kendisine oy verenlere teşekkür ederek, "Sahip olduğumuz tek bir millet var bu yüzden de bu ülkeyi birlikte inşa etmeliyiz" dedi. Başkent Abuja’da da Tinubu’nun destekçileri sokağa inerek seçim sonucunu kutladı.

Muhalefet kabul etmedi

Seçim Komisyonu tarafından Tinibu’nun galibiyetinin açıklanmasının ardından muhalefetten de sesler yükseldi. PDP ve LP seçim sonucunun hileli olduğunu iddia ederek yeniden oy kullanılmasını talep etti. Fakat Seçim Komisyonu, iddiaları yalanlayarak seçimin "özgür, adil ve güvenilir" ortamda gerçekleştiğini aktardı. Aralarında Avrupa Birliği’nin (AB) de bulunduğu çok sayıda seçim gözlemcisi sonuçların şeffaf olup olmadığı konusunda eleştirilerde bulundu.