Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen saldırıda 54 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın orta kesimindeki Plateau eyaletinde dün sabah saatlerinde silahlı saldırganlar saldırı düzenledi. Uluslararası Af Örgütü, Bassa bölgesindeki Zikke ve Kimakpa köylerine yönelik saldırılarda en az 54 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını açıkladı. Silahlı saldırganların ayrıca köylerdeki evleri ateşe verip, yağmaladığı belirtildi.

Topluluklar arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde hayvancılık yapan Müslümanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki şiddet olayları yaşanıyor. Plateau’da geçtiğimiz hafta silahlı çatışmalarda en az 52 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 bin kişi ise yerinden edilmişti.