Nijerya’da bir aracın karnavalda gösteri izleyen kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Nijerya’da bir aracın karnavalda gösteri izleyen kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Nijerya’nın Calabar kentinde düzenlenen karnavalda dün bir araç, motosiklet gösterisi izleyen kalabalığın arasına daldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 14 kişinin öldüğü, 24 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Polis tarafından gözaltına alınan araç sürücüsünün, alkollü olduğu ve direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı ifade edildi.

Olayın ardından karnavaldaki motosiklet gösterileri iptal edilirken, diğer etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Nijerya’nın en büyük sokak partisi olarak adlandırılan karnaval, her yıl aralık ayı boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.