Nijer’de yaşayan Farice Djimba, 200 kilogram ağırlığına ulaştığında artık yerinden bile kalkamıyordu; ama sağlığına kavuşmak için 3 bin kilometre uzaklıktaki İzmir’e geldi. Ameliyat ile midesinin yüzde 80’i alınan Farice’in 1 yıl içerisinde 100 kilo vermesi hedeflenirken, yerinden hiç kalkamayan Farice, kilo verdikten sonra yapmak istediği tek şeyin yorulmadan, uzun yürüyüşler yapmak olduğunu söyledi.

Nijer’de yaşayan Farice Djimba, 200 kilogram ağırlığına ulaştığında artık yerinden bile kalkamıyordu; ama sağlığına kavuşmak için 3 bin kilometre uzaklıktaki İzmir’e geldi. Ameliyat ile midesinin yüzde 80’i alınan Farice’in 1 yıl içerisinde 100 kilo vermesi hedeflenirken, yerinden hiç kalkamayan Farice, kilo verdikten sonra yapmak istediği tek şeyin yorulmadan, uzun yürüyüşler yapmak olduğunu söyledi.

Nijer’de yaşayan Ali Djimba, bir süre önce eşiyle birlikte bir seminere katılmak için İzmir’e geldi. Yeğeni Farice Djimba’nın fazla kiloları nedeniyle üzülen ve obezite ameliyatı olması gerektiğini düşünen Ali Djimba, Medicana International İzmir Hastanesi’ni görünce operasyonla ilgili bilgi almak istedi.

Operasyon hakkında bilgi edindikten sonra Nijer’e dönen Ali Djimba, yeğeni Farice’e bahsederek, mutlaka obezite ameliyatını Türkiye’de olması gerektiğini söyledi. Hemen hazırlıklara başlayan Farice, yerinden bile kalkamazken, yeni bir hayata başlamak üzere 3 bin kilometre yol gelerek, tüp mide olarak da bilinen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ameliyatı olmak için ameliyat masasına yattı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol’un gerçekleştirdiği operasyon başarılı geçti. Amca Ali Djimba ameliyatı neden Türkiye’de olmak istediklerini anlatarak, “Ailemizde obezite ne yazık ki genetik. Diğer yeğenim de korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti. Farice’in de kiloları nedeniyle solunum problemleri vardı. İki adım atsa yoruluyordu. Medicana International İzmir Hastanesini görünce etkilendim; çünkü böyle bir hastane Amerika’da bile yok” diye konuştu.

"Bol bol yürümek istiyorum"

Özellikle hem doktorların hem de sağlık personelinin çok sıcak ve samimi olduğunu; ayrıca misafirperver olduğunu da anlatan Ali Djimba, "Yeğenim şu an çok iyi. Ameliyat da başarılı geçti. Şimdiden kendisini çok daha iyi hissediyor. Doktorumuz Varlık Bey çok profesyonel, her gün geldi ziyaret etti, operasyon öncesi tüm ayrıntılarla ilgili bilgi verdi” dedi.

Farice Djimba ise çocukluğunda da şişman olduğunu; ama artık yerinden bile kalkamadığını söyleyerek, “Yataktan hiç kalkmak istemiyordum. Artık sağlığıma kavuşmak, kilo vermek istiyorum. Hiç yorulmadan, uzun yürüyüşler yapmak tek dileğim” şeklinde konuştu.

Midesinin yüzde 80’i alındı

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Varlık Erol ise normal kilolu bir insanın vücut kitle indeksinin 20-25 arasında olduğunu, Farice’in ise 70’in üzerinde olduğunu söyleyerek, “Tüp mide ameliyatı ile midesinin yüzde 80’ini aldık. Hastamızın bilinçli olması, neyi ne kadar yemesi gerektiğini bilmesi, doktorunun ve diyetisyeninin verdiği reçeteye sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Yaklaşık 1 sene sonra 100 kilo vermesini öngörüyoruz. Obezitenin en etkili tedavi yöntemi cerrahi. Bu nedenle hastalarımıza öneriyoruz” şeklinde konuştu.