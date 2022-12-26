Nijer’in başkenti Niamey’de iniş yaptığı sırada askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijer’in başkenti Niamey’de iniş yaptığı sırada askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijer’de askeri helikopter düştü. Nijer Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mi-17 tipi helikopterin başkent Niamey’de bulunan Niamey Havaalanı’na iniş yaptığı sırada düştüğü belirterek, kazada 1’i eğitmen olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, helikopterin rutin bir eğitim uçuşundan döndüğü belirtilerek, kaza sonrası çıkan yargının helikopterdeki mürettebata ulaşılmasına engel olduğu aktarıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.