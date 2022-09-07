Elazığ’da ’Nihayet Bitti’ adlı tiyatro oyunu 10 Eylül’de seyircisiyle buluşacak.

Elazığ’da ’Nihayet Bitti’ adlı tiyatro oyunu 10 Eylül’de seyircisiyle buluşacak.

Avusturyalı yazar Peter Turrini’nin kaleme aldığı Nihayet Bitti eseri, Sanat Yönetmeni Ahmet Erdem Kayalı tarafından tiyatro oyununa dönüştürüldü. Kayalı’nın oyunculuğunu yapacağı tiyatro, 10 Eylül tarihinde Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde sevenleriyle buluşacak.

Sergilenecek olan oyun hakkında bilgi aktaran Yönetmen Ahmet Erdem Kayalı, "Tek kişilik psikoloji türündeki bu tiyatro oyunu modern tiyatronun en iyi örneklerinden. Hayatta her şeyi elde etmiş bir gazeteci - yazarın yaşadığı kimlik bunalımı, yetersizlik hissi, yozlaşmanın birey üstündeki etkileri ve başarıya ulaşma çabalarını anlatıyor. Bu oyunda herkese bir ait bir şeyler olduğuna inanıyorum. İnsanın bu tüketim çılgınlığı içerisinde her şeyi tükettiği; elinde tüketeceği bir şey kalmayınca da hayatını nasıl tükettiğini, aile ilişkilerini, insanın kendisine nasıl yabancılaştığını anlatıyor. Duygusal ve psikolojik öğelere çokça yer verildi bu oyunda. Rejisi ve dramaturjisi ile seyirciyi sürekli şaşırtacak, tiyatrodan çıkıp evlerine gidene kadar sorgulayacakları metaforlar ekledik. Prömiyerini 10 Eylül’de Elazığ’da yapacağız, ardından 8 farklı ilde temsiller sürecek. Bu yolculuğa çıkarken bu oyunun bu denli ilgi göreceğini düşünmüyorduk. Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından teklifler aldık ve 2022-2023 tiyatro sezonu boyunca ülkemizin birçok şehrinde ‘Nihayet Bitti’ ile sahnede olacağız" dedi.