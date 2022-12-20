Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Yalova’da düzenlenecek söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Yalova’da düzenlenecek söyleşiye konuşmacı olarak katılacak.

Yalova Belediyesi ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür ve Sanat Sezonu’ aralık ayı etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde 23 aralık cuma günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan söyleşi programına eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin katılacak.

Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ‘Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu’ programlarının tüm vatandaşlara açık olup ücretsiz olarak izlenebileceği bildirildi.