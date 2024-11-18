TÜİK, kara ve demir yolu taşımacılığı ayrıntısında enerji kaynaklarının tüketimine yönelik ilk kez istatistik yayımladı. 2022 yılı verilerine göre Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'nde tüketilen yakıtlar olarak toplam enerji tüketiminin yüzde 74,6'sı motorin olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - 2022 yılına ilişkin Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri yayımlandı.

TÜİK tarafından ilk kez yayımlanan bültenle kara yolu ve demir yolu taşımacılığı ayrıntısında enerji kaynaklarının tüketimine ait istatistikler sunuldu.

KARA YOLU TAŞIMACILIĞINDA ENERJİ TÜKETİMİ TOPLAM 1 MİLYON 145 BİN 54 TERAJUL OLDU

Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; kara yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 145 bin 54 terajul oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla; toplam enerji tüketiminin yüzde 74,6'sı motorin; yüzde 14,2'si LPG, yüzde 11,0'ı benzin ve yüzde 0,2'si diğer yakıtlar olarak gerçekleşti.

Kara yolu taşımacılığında 2022 yılında tüketilen nihai enerjinin, yüzde 39,1'ini otomobiller, yüzde 28,6'sını kamyonlar, yüzde 18,4'ünü kamyonetler ve yüzde 8,9'unu otobüsler tüketti.

Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 84 terajul oldu.

Enerji kaynaklarının paylarına göre; enerji tüketiminde motorinin payı yüzde 52,2 olurken elektriğin payı yüzde 47,8 olarak gerçekleşirken, demir yolu taşımacılığında 2022 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,8, elektrik tüketimi ise yüzde 13,7 oranında arttı.

Yüksek hızlı trenlerin nihai elektrik tüketimi yüzde 76,3, tramvay ve metroların ise yüzde 13,2 arttı.