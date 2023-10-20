Üretimin olduğu tüm sektörleri geliştirdiği yazılımlarla sürekli inovasyon ve kaliteli hizmetiyle destekleyen Mert Software & Electronics, Bursa Bilişim Topluluğu iş birliği ile Nightwatch Hackathonu düzenliyor.

Üretim sahalarında yer alan makinelerin ve sensörlerin ürettiği verilerin anlık olarak toplanmasını ve toplanan verinin birçok farklı sisteme gönderimini sağlamak için Mert Software & Electronics Ar-Ge Merkezinde geliştirilen Nightwatch platformu, veri toplama ve toplanan verinin dağıtımı problemi olan veya bu problemlerin çözümü için yazılımlar geliştiren kişi ve kurumlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek. Yazılım geliştiricilerinin, veri bilimcilerinin ve teknoloji meraklılarının katılımına açık olan Nightwatch Hackathonu veri toplama ve dağıtımının geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mert Software & Electronics Yazılım Geliştirme Müdürü Ali Özgür, "Daha akıllı ve daha bağlantılı bir dünya için makine ve sensörlerden veri toplama, toplanan verinin hedef sistemlere iletilmesi ve aksiyona dönük analitik yöntemleri tüm paydaşlarımız ile birlikte geliştirmek için Nightwatch Hackathonu düzenliyoruz. 48 saat sürecek etkinliğimizde alanında uzman ve yetkin jürimiz farklı, yenilikçi fikirleri ve en iyi projeleri ödüllendirecek" dedi.

Nightwatch ile tüm sektör paydaşlarına ve kendi müşterilerine, 20 yıllık tecrübenin sonucu ortaya çıkan bir platform sunduklarını belirten Özgür, Nightwatch’un birçok şirketi önemli bir maddi külfetten kurtarırken ayrıca zaman da kazandıracağını söyledi.

Bursa Bilişim Topluluğu Kurucu Başkanı Semih Kışlar ise becerilerini genişletmek, uzmanlarla bir arada olmak ve hızlı tempolu bir ortamda uygulamalı deneyim kazanmak isteyen bilişim profesyonelleri ve meraklılarını etkinliklerine davet ederek, katılımcıların geleceği kodlayarak iz bırakacaklarını söyledi.

Nightwatch Hackathonu 20-21-22 Ekim tarihlerinde Mert Software & Electronics Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirilecek. Başvurular 6 Ekim 2023 tarihine kadar https://hackathon.nightwatch.com.tr/ adresi üzerinden yapılabilecek.