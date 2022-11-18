Son dönemdeki yatırımlarla dikkat çeken İç Anadolu bölgesi termal yatırımlarda da ön plana çıkmayı hedefliyor. Son olarak büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış İç Anadolu’nun Niğde bölgesinde termal yatırımlar 5 yıldızlı boyutlara ulaştı. Bu bölgenin kaplıca denilince akla gelen yerlerden biri olmayı amaçladıklarını söyleyen yatırımcılar hedeflerini giderek büyüteceklerini belirtti.

Son dönemdeki yatırımlarla dikkat çeken İç Anadolu bölgesi termal yatırımlarda da ön plana çıkmayı hedefliyor. Son olarak büyük uygarlıklara ev sahipliği yapmış İç Anadolu’nun Niğde bölgesinde termal yatırımlar 5 yıldızlı boyutlara ulaştı. Bu bölgenin kaplıca denilince akla gelen yerlerden biri olmayı amaçladıklarını söyleyen yatırımcılar hedeflerini giderek büyüteceklerini belirtti.

Eti, Frig ve Roma uygarlıklarının da içinde bulunduğu bir çok kadim uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan İç Anadolu Bölgesi, termal yatırımlarla da adını duyurmaya başladı. Son olarak Niğde’de 5 yıldızlı kaplıca ve termal yatırımları bölgenin isminin duyulmasına öncülük etmeye aday olduğunu gösterdi. Kaplıca denilince akla gelen yerlerden hatta ilk akla gelen yer olmak istediklerini söyleyen Alsi Ametis Luxury Exclusive Hotel ortaklarından Mustafa Yükselgüngör, "Bu bölgeyi önde gelen termal bölgesi yapmayı planlıyoruz. Termal açıdan verimli bir bölge biz de 5 yıldızlı yatırımımızla bu bölgenin adını duyurmayı amaçladık. Çiftehan kaplıca bölgesinde Çelikli ve kükürtlü adıyla bilinen iki ana kaynak bulunuyor. Fizik -Kimyasal özellikler ve etkili olduğu Su sıcaklığı 49C - 52C. PH değeri 7,5 - 7,8 olan Çiftehan kaplıca suları, Sülfatlı, Klorürlü, Sodyumlu ve Kalsiyumlu bir birleşime sahip” şeklinde konuştu.