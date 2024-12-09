Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 7 branşta doktor ataması yapıldı.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Üroloji Uzmanı Dr. Doğucan Nuri Uğur, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Çağlayan, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Berat Civelek, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Gökberk Alkan, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Yılmaz, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Dr. Hande Nur Doğanay, ve Radyoloji Uzmanı Dr. Rüveyde Begüm Yüzok’un Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine atamasının yapıldığı ifade edildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Sağlık ordumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ataması yapılan doktorlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.