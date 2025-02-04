Niğde’de başvurusu yapılan üç proje, SOGEP kapsamında destek almaya hak kazandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Niğde’de 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan projeler değerlendirilerek toplam 51 milyon 958 bin 200 TL bütçeli üç proje desteklenmeye hak kazandı. Niğde’de desteklenmesi uygun görülen projeler için Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Cahit Çelik başkanlığında imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza törenine Vali Çelik’in yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş katıldı. Amacı; yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Niğde’de Niğde OSB’de Çalışanların Çocukları İçin Anaokulu Yapımı, Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor ve Eğitimde Teknolojik Dönüşüm, Gençlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz projeleri destek almaya hak kazandı.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülecek ’Eğitimde Teknolojik Dönüşüm, Gençlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz’ projesi ile meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin endüstriyel otomasyon teknolojileri ve güvenlik sistemleri alanlarında nitelikli eğitim almaları sağlanacak. Kurulacak atölyelerle öğrencilerin teknolojik becerileri geliştirilerek iş dünyasına hazır hale gelmeleri desteklenecek. Ayrıca, güncellenen atölyelerle kız öğrencilerin mesleki eğitime ilgisinin artırılması ve bölgedeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Niğde Belediyesi tarafından yürütülecek ’Kadın Kooperatifleri Birleşiyor, AHİKA ile Güçleniyor’ projesi ile kentte ve kırsalda faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin üretim kapasiteleri artırılacak. Proje kapsamında butik çikolata, butik sabun, ev yapımı salça, reçel, pekmez, tarhana ve köfter gibi yerel ürünlerin yanı sıra turistik hediyelik eşyalar üretilecek. Ürünlerin ulusal market standartlarına uygun hale getirilmesi, markalaştırılması ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanacak. Ayrıca, kent genelinde beş satış noktası kurulacak ve kadınların üretime daha etkin katılımı sağlanacak. Proje kapsamında hasta ve yaşlı bakımına yönelik eğitimler de verilecek, böylece kadın istihdamının daha geniş alanlara yayılması hedeflenecek. Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yürütülecek ’Niğde OSB’de Çalışanların Çocukları için Anaokulu Yapımı’ projesi ile çalışan ebeveynlerin çocuklarına güvenli ve modern bir eğitim ortamı sağlanacak. Sekiz sınıflı, 716 metrekarelik alana sahip olacak anaokulu, çalışanların çocuklarının erken yaşta eğitime erişimini destekleyerek kadın istihdamına katkı sağlayacak. Tamamlandıktan sonra Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilecek olan anaokulu, yalnızca OSB çalışanlarının değil, aynı zamanda Niğde Merkez ve Bor ilçesinde yaşayan ailelerin çocuklarına da hizmet verecek.

İmza töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik; desteklenecek 3 projenin de eğitime ve istihdama büyük katkı sağlayacağını söyledi. Vali Çelik; "Projelerle birlikte kadın kooperatifler daha da güçlenecek, eğitimde teknolojik dönüşüm projesi ile de gençlerimiz geleceği hazırlanacak. OSB’de yapılacak projede kadınlarımızın istihdama katılımları anlamında önemli" diye konuştu. Destek almaya hak kazanan 3 projenin de kadınları, çocukları ve gençleri destekleyici projeler olduğuna vurgu yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Sözleşme kapsamında, projelerin belirlenen hedeflere uygun şekilde yürütülmesi, yatırım süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve bölgeye sağlayacağı faydanın en üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor.