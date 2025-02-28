Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 121. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamaları kapsamında Niğde’ye 19 doktor atandı.

Atamalar kapsamında Niğde Adli Tıp Kurumu’na bir Adli Tıp Uzmanı, Bor Devlet Hastanesi’ne iki tabip görevlendirildi. Çamardı İlçe Devlet Hastanesi’ne bir İç Hastalıkları Uzmanı ve bir tabip atanırken, Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi’nde bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı göreve başlayacak.

Öte yandan, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla Acil Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Tıbbi Genetik ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon branşlarında uzman doktorlar görevlendirildi.

Ayrıca, Edikli Aile Sağlığı Merkezi’nde bir Aile Hekimi hasta kabulüne başlayacak.

Atamalarla ilgili Niğde İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, Niğde’deki sağlık kuruluşlarında uzman hekim sayısının artırıldığı ve sağlık hizmetlerinin daha kapsamlı hale getirildiği belirtildi. Yeni doktorların göreve başlamasıyla birlikte, hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık hizmetlerinde kalite artışı sağlanması hedefleniyor.