Niğde İl Sağlık Müdürlüğü; şehirde görev yapmak üzere 9 branşta 11 hekimin atamasının yapıldığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanemize; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Fizik ve Rehabilitasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Hemotoloji, Nöroloji ve Radyoloji birimlerine birer uzman hekim ile Bor Devlet Hastanesi ile Çamardı İlçe Devlet Hastanesi birer tabip olmak üzere 11 hekim atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, atamaların bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendireceği ve vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetine erişimini sağlayacağı vurgulandı.