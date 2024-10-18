Niğde’de 40 dönüm alanda kurulan jeotermal serada, Narlıgöl’ün 60 derecelik jeotermal potansiyelinden faydalanılarak topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi yapılacak.

Üniversite ve sanayi işbirliği ile hayata geçirilen; Niğde Valiliği, İl Özel İdaresi destekli proje ile Niğde ve Aksaray sınırında yer alan Narlıgöl’ün 60 derecelik jeotermal potansiyeli, tarımsal üretimde kullanılacak. Yerli ve milli doğal kaynakların kullanılması, Narlıgöl’deki yüksek potansiyele sahip jeotermal kaynağın değerlendirilmesi amacıyla kurulan tesiste topraksız tarımla üretime başlanacak serada domates üretimi gerçekleştirilecek.

“Narlıgöl Türkiye’nin en sıcak noktalarından birisi”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TEKNOPARK’da geliştirilen proje ile ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Şener; Niğde’nin Anadolu´da jeotermal potansiyel açısından gelişime açık bir il olduğunu söyledi. Narlıgöl’ün Türkiye´nin en sıcak noktalarının birisi olduğunu ifade eden Şener, kurulan tesisle ilgili verdiği bilgide şunları söyledi; “Dünyada gıda krizi başlayacağı senaryosundan hareket edersek yerli ve milli kaynakların doğru kullanılması, suyun minimal ölçüde değerlendirmesi, karbon ayak izlerinin en aza indirilmesi için Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalara imza attı. Biz de belirlenen bu yolda yürümek için jeotermal kaynaklardan faydalanmak üzere yola çıktık. Niğde Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ruhsatlı jeotermal alandaki kuyulardan bir tanesini kiralayarak 40 dönüm alanda örtü altı seracılığa başladık. Jeotermal ısıtmalı serada topraksız tarım yapılacak ve domates yetiştirilecek."

Topraksız tarım yöntemini öğrenen yöre halkı istihdam edilecek

Hayata geçirilen projenin üniversite ve sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şener; "Şirketin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TEKNOPARK’da bir firması var. Ayrıca Niğde İl Özel İdaresi, Niğde Milli Eğitim ve Niğde Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile yöredeki hanımlar topraksız tarım konusunda eğitim aldı. Dikimler gerçekleştiği zaman 60 kadın ve 40 erkek serada istihdam edilecek. Son derece modern bir sistem olduğu için otomasyon sistemleri ve yazılım programları da Niğde TEKNOPARK aracılığı ile geliştiriliyor. Modern tekniklerle ve bilimsel verilere dayalı geliştirilen bir proje" diye konuştu.

Niğde’deki jeotermal potansiyeli olan sahalar araştırılıyor

Türkiye’nin jeotermal potansiyelinin dünyada ilk üçte yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şener, "Niğde Orta Anadolu’da jeotermal potansiyel açısından gelişime açık bir ilimiz. Bilinenler Çiftehan ve Narlıgöl var bizim yaptığımız çalışmalarda 3-4 tane daha potansiyel sahalar var. Bunları İl Özel İdare aracılığı ile geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok iddialı olacak ama Türkiye’nin en sıcak noktalarından birisinin üzerinde oturuyoruz. Burada 2 bin metrelerde yer sıcaklığı 250 ile 300 derecelere çıkıyor ama akışkan sorunu var. Onun için de projelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu. Çağın en büyük sorunu olan küresel ısınmaya karşı çözümlerden birisisinin yenilenebilir jeotermal kaynaklar olduğuna değinen Şener, hedeflerinin yerli ve milli kaynaklar sayesinde karbon emisyonlarını minimize etmek olduğunu söyledi. Kurulum aşaması tamamlanan serada topraksız tarım yöntemi ile üretilecek domatesler yurt dışına ihraç edilecek.