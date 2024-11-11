Niğde’nin Çamardı ve Ulukışla ilçelerine düzenlenen törenin ardından doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı.

Çamardı-Ulukışla Doğalgaz Arz Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu’nun katılımıyla düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu törende yaptığı konuşmada Niğde’ye ilk doğalgazı 2006 yılında verdiklerini belirterek il merkezi ve ilçelerde yaklaşık 88 bin doğal gaz kullanıcısının olduğunu ifade etti.

Şatıroğlu; “Bugün doğal gaz verilecek iki ilçeyle birlikte Niğde’nin 6 ilçesinden 5’i doğal gaza kavuştu. Kalan bir ilçe ise gelecek dönemlerde doğalgaza bağlanmasını hedefliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Niğde’ye enerji alanında son 22 yılda yaklaşık 10 milyarlık yatırım yapmışız. Yine 2024 yılında doğal gaz şirketimiz tarafından 125 milyon lira, yine elektrik şirketimiz tarafından da 100 milyon olmak üzere ilimize enerji anlamında 250 milyon liralık yatırım yaptık. AK Parti hükümetleri olarak iş başına geldiğimiz 2002 yılında Türkiye’de sadece beş ilde doğal gaz kullanılıyordu, şu anda ise bütün il merkezlerinin yanı sıra ilçeler, beldeler olmak üzere 883 yere doğalgaz verdik” ifadelerini kullandı.

Vali Cahit Çelik ise Çamardı, Ulukışla gibi yüksek rakımlı yerlerde kış mevsiminin soğuk geçtiğine dikkati çekerek doğal gazın özellikle bu bölgeler için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Vali Cahit Çelik; “Doğal gaz özellikle 3 anlamda önemli. Birincisi diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırdığımız zaman fosil yakıtlarla karşılaştırdığımız zaman daha çevreci bir enerji. Diğer taraftan özellikle kullanım anlamında da bayan arkadaşlarımız, ablalarımız, annelerimiz, bacılarımız evde sobanın o külüyle uğraşmaktan artık kurtulacaklar. Ciddi anlamda bir rahatlık sağlıyor. Doğalgazın köylerimize kadar gelmesi büyük şehirlerdeki yoğunluğu bir anlamda aslında kırsala çekecek." diye konuştu.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt ile MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de Çamardı ve Ulukışla ilçesinde kullanılmaya başlanacak olan doğal gazım hayırlı olmasını diledi.

Ahlatçı Holding Gaz Grup Başkanı Kasım Kahraman ise doğal gaz olmayan Niğde’nin Altunhisar ilçesi ve talep olan diğer beldeleri ilerleyen dönemlerde doğal gaza kavuşturacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele keserek her iki ilçeye de doğal gaz verilmeye başlandı.