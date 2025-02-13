Niğde’de Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar’ın da yer aldığı toplantıda Ocak ayında kent genelinde meydana gelen asayiş olayları verileri paylaşıldı. Kentin huzur ve güvenliği için bin 317 emniyet, 827 Jandarma mensubu olmak üzere toplam 2 bin 144 personelin 7/24 görev yaptığını ifade eden Vali Çelik, Ocak ayında Niğde genelinde meydana gelen terör, kaçakçılık ve organize suçlar, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, asayiş suçları ve trafik kontrollerine verileri paylaştı. Vali Çelik açıklamasında; " 2025 yılı Ocak ayında İlimizde terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 operasyonda 4 kişi yakalandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 21 operasyon yapıldı bu operasyonlarda ise 43 şahıs yakalan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele ise 17 bilgilendirme etkinliği, 169 operasyon yapılmış yakalanan 195 şahıstan 32’si tutuklanmıştır. Madde bağımlılığı tüm dünyada artık şekil değiştiriyor. Bağımlılık yapan maddelerin çeşidinin artması, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede daha çok tedbir almayı gerektiriyor. Devletimiz, geleceğimiz olan gençlerimizin ömürlerinden çalan uyuşturucu arzıyla mücadelemiz ara vermeksizin kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 2 operasyon yapıldığını aktaran Vali Çelik, Geri Gönderme Merkezi’ne ise 23 kişinin teslim edildiğini belirterek; "Siber suçlarla mücadele kapsamında Ocak ayında 1 operasyon yapıldı. Sanal devriyede ise 109 materyal incelendi. Trafik canavarına bir can dahi vermek istemiyoruz. bırakın can vermeyi, tek bir vatandaşımızın burnunun dahi kanamasını istemiyoruz. Bakanlığımız, trafik konusunda bugüne kadar pek çok motto ile farkındalık çalışmaları yapmıştır. Trafik ekiplerimiz, 2024-2025 yılları Ocak aylarında da uygulama noktalarında denetimlerini aralıksız sürdürmüşlerdir ancak kazalar istenen seviyede düşük değil ne yazık ki. Ocak ayında 90 trafik kazasında 155 vatandaşımız yaralanmış 5 vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir" diye konuştu.