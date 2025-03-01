Sürdürülebilir Gastronomi Turizm ve Kalkınma Derneği; Niğde’nin gastronomi turizmini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine başladı.

Gastro Nığde 2024 Derneği yönetim kurulu ve üyeleri düzenledikleri basın toplantısında derneğin amacını anlattı. Akademisyenler, turizmciler, işletmeler ve şeflerin yer aldığı dernek, yerel lezzetleri ve yöresel mutfağı ön plana çıkararak kentin gastronomi turizminde önde gelen bir destinasyon haline gelmesi için çaba gösterecek. Genel kurul sonrası başkan seçilen Rıdvan Toprak, Niğde’yi gastronomi alanında layık olduğu yere taşımak için faaliyetlerini gerçekleştireceklerini söyledi. Toprak; "Güneş Aladağlar’dan doğuyor, kadim lezzetler turizmle buluyor" sloganı ile yola çıktık. Niğde’de bu amaçla 2 kez dernek kuruldu yani çıraklık ve kalfalık denendi şimdi ustalık dönemindeyiz. Sizlerin de desteği ile Niğde’nin gastronomisini geliştirmek için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Derneğin 76 üyesi ile faaliyetlerine başladığını söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi İsa Serhan Cihangir, Niğde’nin değerlerini ortaya koymak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Cihangir; "Niğde 10 bin yıllık geçmişe, çok önemli turizm kapasitesine ve gastronomi değerlere sahip olmasına rağmen ancak biliyorsunuz ki, istenilen düzeyde hak ettiği yerde değil. Bu nedenle, yerel yönetimlerimizin ve siz basın mensuplarının da desteği ile Niğde’nin hem turizm, hem kültür, hem de gastronomi noktasında hak ettiği yere adım adım ilerleyebilmesi noktasında bizler bir araya geldik. 76 üyeyle, bir aile bütünlüğüyle bu yolda hem Türkiye’nin gastronomi değerini hem de bize Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan da günümüze kadar miras kalan kentin gastronomi değerlerini ortaya koymak için adımlar atacağız" diye konuştu.

"Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttıracağız"

Niğde’nin 5 yerel lezzetinin coğrafi işaretle tescillendiğini söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi, Gastro Niğde Derneği Üyesi Şinasi Özmen ise kente özel ürünlerin coğrafi işaretle tescillenmesi için dernek olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını aktardı. Niğde Turizm Otelcilik Lisesi Yiyecek İçecek ve Mutfak Bölümü Öğretmeni Mustafa Salman ise amaçlarının öğrencilerine temel eğitimleri verdikten sonra küçük yaştan itibaren staj çalışmaları ile sektöre hazırlamak ardından ise dernek bünyesinde kurulacak akademide daha kapsamlı eğitimler alması olduğunu ifade etti.