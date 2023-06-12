Niğde’nin Kılavuz köyünde yağmur yağışları sonrası şükür duası yapıldı. Yapılan duaya katılan vatandaşlar arasında toplanan 40 bin TL yardım parası ise deprem bölgesine gönderildi.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Kılavuz Köyü Dernek Başkanı Ali Çayırlı; "Hemşehrilerimiz tarafından yağmur duası için topladığımız 40 bin TL’yi depremzede vatandaşlarımıza gönderdik. Yüce mevlâm yaptığımız yardım niyetlerine yağmuru memleketimizden eksik etmedi. Bizler de ’şükür duası yapalım’ dedik ve hemşerilerimizin teveccühü ile duamızı gerçekleştirdik elhamdülillah. Allah herkesten razı olsun" dedi.