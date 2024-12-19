Yaban hayatı ve astro fotoğraf çekimleri yapan fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit, Aladağlar’da çektiği fotoğrafla büyük beğeni aldı.

Adalet Bakanlığı Niğde Açık Cezaevi’nde infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Ömer Kilit; uzun yıllardır Niğde’nin eşsiz güzelliklerini ve yaban hayatı kadrajına alıyor. Birçok kuş türünü fotoğraflayarak kayıt altına alınmasını da sağlayan Ömer Kilit, bu kez Aladağlar Milli Parkı’nda dolunay esnasında çektiği dağ keçisi ile uzun yıllardır çekmeyi hayal ettiği kareyi fotoğraflamayı başardı.

Kilit: "Yıllardır bu anı fotoğraflamayı hayal ediyorum”

Ömer Kilit; "Hem yaban hayatı hem astro fotoğraflar çekmeyi çok seviyorum. İkisini bir araya getirip özel bir fotoğraf çekmeyi çok istiyordum. Çok uzun zamandır hayal ettiğim, peşinde koştuğum bir fotoğraf karesiydi bu. Sayısız kez Niğde’de Aladağlar’da dolunay zamanı kamp yapıp bu kareleri çekmek istedim ancak hep başarısız oldum. Bu süreçte sürekli gözlem yaparak, yaban keçilerinin davranışlarını, geçiş güzergahlarını araştırdım. Yılın son dolunayında bir kez daha şansımı denemek için Aladağlar’da kamp yapmaya karar verdim. Dolunayın doğacağı ve yaban keçilerini buluşturabileceğim önceden belirlediğim birkaç nokta için en uygun seçimi yaptım yerimi aldım. Mevsim şartları sebebiyle Aladağlar’ın her tarafına ulaşmak imkansız oluyor ve belirlediğim noktada dolunayın doğuşu ile birlikte kardeşim Alparslan’ın dürbün takibi ile ufku taradım ve yaban keçisini dolunayla birlikte kadrajıma almayı başardım” dedi.

Uzun yılardır hayal ettiği fotoğraf karesini yakaladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Kilit’in o an karesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kilit; Aladağlar Milli Parkı‘nın doğa sporlarının yanı sıra yaban hayatı fotoğrafçılığı için eşsiz bir yer olduğunu ifade etti.