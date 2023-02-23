Niğde’den çalışmak için geldiği Malatya’da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde kaldığı binanın enkazında kalan Muhammet Mustafa Kotuk hayatını kaybederken, iş arkadaşı şirket aracında hayatını kaybeden Kotuk’un sürücü belgesini görünce duygusal anlar yaşadı.

Niğde’den çalışmak için geldiği Malatya’da Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde kaldığı binanın enkazında kalan Muhammet Mustafa Kotuk hayatını kaybederken, iş arkadaşı şirket aracında hayatını kaybeden Kotuk’un sürücü belgesini görünce duygusal anlar yaşadı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerde en çok etkilenen illerden birisi de Malatya oldu. Malatya’da 3 bin 437 bina yıkılırken 19 bin 822 binanı da ağır hasarlı olduğu bildirildi. Deprem’den önce Niğde’den güneş enerjisi işinde çalışmak için Malatya’ya gelen ve bir süre burada çalışan Muhammet Mustafa Kotuk’da çalışmak için Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki evinde depreme yakalandı. Kotuk’un cansız bedeni ekipler tarafından enkaz altından çıkartılarak memleketine gönderilirken şirket aracı Malatya’da evinin yakınlarında kaldı. Enkaz bölgesinde kalan şirket aracı emniyet ekipleri tarafından otoparka çekildi. İş arkadaşı Yüksel Ünal, Malatya’da aracın emniyet ekipleri tarafından otoparka çekildiğini öğrenmesinin ardından, otoparka gelerek gerekli işlemleri yapıp aracı çıkarmak istedi. İşlemlerin ardından aracın kapısını açan iş arkadaşı Ünal, sürücü koltuğunda hayatını kaybeden 21 yaşında Muhammet Mustafa Kotuk’un sürücü belgesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

“Vefat eden arkadaşımızın ehliyetini görünce arabanın kapısını geri kapattım”

Yaşadığı üzüntüyü dile getirmekte zorlanan mesai arkadaşı Yüksel Ünal, “ Burada enkazda arkadaşlarım kaldı. Maalesef iki tane cenazemiz, üç yaralımız var. Dünya malının önemi yok da gidenleri geri getiremiyoruz. Eşyalarımız, arabamız vardı. Ne bulabilirsek onları almaya geldik. Sözün bittiği yerdeyiz. Hepimiz uykuda yakalandık. Ben depreme Kahramanmaraş’ta yakalandım. Benim kaldığım bina ben çıktıktan sonra yıkıldı. Malatya’daki diğer arkadaşlarımıza yardıma geldim. Arkadaşımız yok ama ehliyeti aracın içinde kaldı. Vefat eden arkadaşımızın ehliyetini görünce arabanın kapısını geri kapattım” dedi.