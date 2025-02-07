Niğde Valiliği, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 79 köy yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki 131 köyden 79’unun yoğun kar yağışı sebebiyle yolunun kapandığı, ekiplerin çalışmaları sonucunda tüm yollarının yeniden trafiğe açıldığı bildirildi. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "05-06 Şubat 2025 tarihlerinde ilimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki 131 köyün 79’unun yolu yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapanmıştır. Ancak; ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda tüm yollar yeniden ulaşıma açılmış olup, şu an itibarıyla kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Ayrıca, yağışın yoğun olduğu diğer köylerde de anayollara öncelik verilerek kar temizleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlimiz genelinde yolların açık tutulması için ilgili kurumlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Özel İdare ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması adına sahada aktif olarak görev yapmakta ve gerekli müdahaleleri anında gerçekleştirmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kar ile mücadele kapsamında 7 adet greyder, 11 adet kamyon, 3 adet jcb, 10 operatör, 11 şoför, 1 müdür, 6 memur ve 1 formenin görev yaptığı belirtildi.