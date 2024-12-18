Niğde Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Bir damla kan, bir can” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek hizmet binasında kurulan alanda kan bağışı alınacak.

Niğde’ halkının kan bağışı konusunda duyarlı olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay’ı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu sabit kan biriminin Niğde’ye kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü de ifade etti.

Gençoğlu; "Nüfus bazına oranla kan alımını Niğde’de oldukça yüksek. Niğde halkımız kan bağışı konusunda çok duyarlı. Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi’nin Türk Kızılay’ı ile işbirliği yaparak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyleyen Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin kan bağışın destek verenlere teşekkür etti.

Amaçlarının kan bağışının önemine dikkat çekmek ve ihtiyaç sahiplerine kan desteği sağlamak olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Zübeyde Ceylan ise açıklamasında şunları söyledi; “Kan Bağışı Kampanyası ile kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefledik. Kan bağışı ile sağlık alanında kritik öneme sahip olan acil ihtiyaçlara katkı sağlamayı, kan bağışının önemini anlatmayı, bağışçı sayısını artırmayı ve özellikle acil kan ihtiyacı duyan hastalar için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kan stoklarına destek vermek isteyen bağışçılar gün boyunca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ndeki alanda kan bağışında bulunabilecek.