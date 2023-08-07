Niğde’nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı-Adana karayolunda Turgay A. yönetimindeki yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Melih B. yönetimindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Çamardı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minibüsteki yolculardan Ayhan B. ise hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.