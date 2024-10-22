Niğde Belediyesi, nostalji sevenlere, ‘Yeşilçam Şarkıları Konseri’ ile unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Türk sinemasının sevilen eserlerinin seslendireceği konser, 26 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi Salonunda başlayacak.

Şef Rüstem Kılınç yönetiminde, müzikseverleri zamanda yolculuğa çıkaracak olan “Yeşilçam Şarkıları Konserinde”, geçmişten günümüze Türk sinemasının dillerden düşmeyen şarkı ve türküleri seslendirilecek.

Nostalji Dolu Bir Gece

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplumumuzun sosyal ve kültürel yaşantısının yanı sıra kendine has tüm özelliklerini yansıtan nostaljik Yeşilçam şarkılarının hep bir ağızdan söyleneceği konsere tüm müzikseverleri davet etti.

Niğde Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinliklerinin artarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Özdemir, “Niğde’mizi kültür ve sanat şehri yapmaya kararlıyız. Hemşehrilerimizin kültürel ve sosyal etkinliklerimize göstermiş olduğu ilginin her geçen gün artıyor olması, bizi bu alandaki çalışmalara daha çok motive ediyor” diye konuştu.