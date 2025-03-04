Niğde’de 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Bu kapsamda, Hüdavent Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde Yeşilay tanıtım standı açılarak öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada, bağımlılığın bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkilediğine vurgu yaparak şunları söyledi: "105. yılını kutladığımız Yeşilay, bağımsızlık seferberliğini ilk günkü azim ve istekle sürdürmektedir. Türkiye’de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde kullanım oranlarının hızla arttığı, maddeye başlama yaşının gittikçe düştüğü gözlemlenmektedir. Teknoloji ve kumar bağımlılığı da diğer bağımlılıklar gibi kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlar vermektedir."

Bağımlılığın birden fazla nedeni olabileceğini belirten Yıldız, psikolojik ve biyolojik etkenlerin bağımlılık sürecini etkilediğini dile getirdi.

Yıldız; "Merak ve korku duygusuyla başlayan bu süreç, ’bir kereden bir şey olmaz’ yanılgısıyla devam edebilir. Bağımlılık, beyindeki dopamin seviyesini etkileyerek kişinin düşünce, his, motivasyon, hareket, dikkat ve karar verme gibi temel fonksiyonlarını bozmaktadır. Kullanılan maddeye, sıklığına ve türüne bağlı olarak, beyin zamanla zarar görmekte ve bağımlılık oluşmaktadır. Bu nedenle bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak ele almalıyız," dedi.

Bağımlılığın ruhsal ve davranışsal boyutlarına da değinen Yıldız, "Alkol ya da madde etkisi altında ya da etkisi geçtikten sonra ruhsal dalgalanmalar ve davranış bozuklukları görülebilir. Bağımlı bireyler için psikolojik destek, terapi ve aile görüşmeleri önemli bir yer tutmaktadır. Kişinin sürecine uygun terapilerle bağımlılıkla mücadele edilebilir," diye konuştu.

Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin, gelecek nesillerin bağımlılıklardan uzak bir hayat sürmesini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.