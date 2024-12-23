Gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen ’Yeşil Kampüs Festivali’ çerçevesinde, ’Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız’ sloganıyla harekete geçen Çevre Tırı’nın durağı Niğde oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Gençlere çevre farkındalığını artırmayı hedefleyen festival çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda konumlanan Çevre Tırında sıfır atık ve geri dönüşüm temaları ile eğlendirici ve öğretici çalışmalar yapıldı. Yeşil Kampüs Festival alanını ziyaret eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin çevrenin korunması, sıfır atık ve döngüsel ekonomiye katkı sağlaması ile öncü üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Rektör Uslu, "Üniversitemiz 11 sürdürülebilir eğitim dostu kampüsten bir tanesi. hem sıfır atık hem de çevre dostu kampüs uygulamalarında öncüyüz ve ülkemizin yeşil kampüslerinden bir tanesine sahibiz. Çevre Bakanlığımızın ve Çevre Ajansımızın Yeşil Kampüs Festivali’nin ilk uygulandığı üniversitelerden biriyiz. Bugün yapılan festivalde çok güzel faaliyet geçireceğiz. Üniversite olarak iç mekanlarda 6 farklı dış mekanlarda da 2 farklı ayırma yöntemiyle atıklarımızı ayırıyoruz. Bu atıklarımızı geri getirme merkezimizde işliyoruz ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Sağladığımız gelirle de yine öğrencilerimiz için harcamalar yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de geri dönüşüm otomatlarımızı da üniversitemize yerleştirerek öğrencilerimiz için daha düzgün ve daha doğal bir ortam oluşturacağız" diye konuştu.

Sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, ekosisteminin önemi ve mapa şamandıra sistemi ile çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek temalarına vurgu yapan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran tır, 2 gün Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde olacak.