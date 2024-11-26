Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’yaşam tüneli’ uygulaması kapsamında sürücüler ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendiriliyor.

Trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefleyen ’yaşam tüneli’ projesi çerçevesinde Niğde- Kayseri karayolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında 16-22 Kasım tarihleri arasında 72 sürücü, 110 yolcu olmak üzere 182 vatandaşa hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konuları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.