Niğde’de öğretmenlerinin dönem ortasında tayin olmasına tepki gösteren veliler ve öğrenciler, okul önünde toplandı.

Niğde’de öğretmenlerinin dönem ortasında tayin olmasına tepki gösteren veliler ve öğrenciler, okul önünde toplandı.

Merkez Mehmet Emet Aydoğan İlkokulu’nda görev yapan sınıf öğretmenleri N.I. ve Ö.K. arasında geçen yıl çıkan tartışma nedeniyle adli ve idari soruşturma başlatıldı. Bu dönem 1. sınıf öğretmenliğine verilen N.I., idari soruşturma kapmasında Ovacık köyündeki bir okula tayin edildi. Diğer öğretmen ise okulda görevinde kaldı. Okul önünde toplanan veliler, çocuklarının mağdur olduğunu iddia etti, öğretmenlerinin geri gelmesini istedi.

Veliler ve öğrenciler, daha sonra Niğde Valisi Mustafa Koç’u ziyaret ederek, sorunun çözülmesi için yardım istedi.