Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobilde ve motokaravanda 122.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobilde ve motokaravanda 122.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobil ve motokaravan durdurdu. Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 122.5 kilo uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek ve 6 adet cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.