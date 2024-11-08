Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheliyi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştığı açıklamasında, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.