Niğde’deki polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Narkotik ekipleri; belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi , 3 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.