Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.