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Yakalanan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi yakaladı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 399,51 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 kişi gözaltına alındı.

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