Niğde’de yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-27 Aralık 2024 tarihleri arası yapılan operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 9’u alınan ifadeleri ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, üzerlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 11 adet fişek ile 60 bin300 TL nakit para ele geçirildi.