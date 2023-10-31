Niğde’de ambulans kazalarını azaltmak, çalışan personelin ve hastaların güvenliğini artırmak amacıyla 112 Acil Servis çalışanlarına ’Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi’ verildi.

Eğitime; 112 Acil Sağlık ekiplerinden 6’sı kadın olmak üzere toplam 16 personel katıldı. Düzenlenen eğitimde güvenli sürüş tekniklerinin yanı sıra araç bakımı, lastik değişimi, zincir takılması gibi konularda da bilgi verildi. Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi alan acil bakım teknikeri ve acil tıp teknisyenlerinden oluşan 112 Acil Servis ambulans sürücülerinin, vaka bilgisi geldiği andan itibaren hızlı müdahale için olay yerine ulaşması, hastayı güvenle hastaneye yetiştirmesi amaçlanıyor.